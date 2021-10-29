袁和平（八爺）和導演蕭惠雄昨日出席浸會大學講座，八爺透露是首次出席講座，因為朋友多次邀請，盛情難卻，也希望同學們能更了解電影，問到會否發掘新血？他說：「最好有，但現在好難，以前都話會學功夫，現在多在內地和美國物色動作演員，他們喜歡功夫多點。」八爺表示沒有收徒弟，他指能做主角的動作演員不多，除了動作和外型好之外，也要有觀眾緣，慨歎很快會出現斷層，後繼無人。雖然曾有人提議他開動作學校，但因為自己工作忙，不想只以名字掛名開學校，自己都要盡責任去教。同場的蕭惠雄則透露會籌備動作實驗室，將動作和科技結合，培養下一代，日後會和浸大合作。