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一家玩遊戲廣東話半桶水　王敏德唔記得大女中文名

2021-10-29 列印
■王敏德一家玩遊戲，有姿勢冇實際。
■王敏德隊答中問題，開心得相擁。
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　　王敏德與太太馬詩慧、大女王曼喜、二女王麗嘉及未婚妻Elaine日前為綜藝節目《思家大戰》做嘉賓，組成「No Wong Answer」隊，對抗由河國榮、易宇航、何慈茵、古天祥及結他手Ronio組成的「香講隊」。

　　最搞笑的是，不但王敏德的廣東話是有限公司，連「香講隊」成員都有待改善，眾人甚至因語言鬧出不少笑話，如王敏德連介紹大女王曼喜時亦出現困難，搞笑問：「你叫王咩話？王麗嘉？」令李思捷反問：「又話好愛個女？」王曼喜與爸爸一樣記性不佳，回答問題時連梁朝偉名字都忘記。雖然王敏德一家唔太Talk得，但卻相當睇得，男的手瓜起晒𦟌，女的身材高挑線條靚！



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