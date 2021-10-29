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《鬼上你架車2》載「嚇」歸來 小方阿奴繼續Carpool講鬼故

2021-10-29 列印
農夫互寸 ■C君笑言自己每天都撞鬼，因為每天也會見到陸永，而陸永則反駁這只是因為他每天都照鏡。
兒時撞鬼 ■除了工作時曾遇靈異事件外，原來胡定欣兒時也曾撞鬼。
常遇靈體 ■經常到外地工作和旅遊的Eric Kwok，不但曾在外地遇鬼，更曾在舊居經歷不少詭異怪事。
輪到Ali ■想知Ali在恐怖劇場中經歷了甚麼？記得留意她在《鬼上你架車2》出場的一集吧。
加班鬼故 ■大家也曾在辦公室加班到深夜嗎？又有沒有遇過劉心悠在恐怖劇場中的經歷？
周五上架 ■由10月29日起，《鬼上你架車2》於myTV Gold逢星期五上架，myTV SUPER用戶可享首集免費點播。
小花嚇親 ■三位小花平日吱吱喳喳，一講鬼故便七情上面，令小方和阿奴也被嚇倒。
恐怖經歷 ■陳瀅的經歷嚇得兩位主持大呼小叫，更在恐怖劇場中有驚嚇演出。
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　　突破傳統靈異節目模式的《鬼上你架車》，經過第一季熱身後，相信大家已適應跟方力申和當奴邊遊車河邊笑邊嚇的另類靈異體驗，所以myTV Gold就趁萬聖節前夕，為大家帶來《鬼上你架車2》應應節。第二季的內容，除了繼續有小方與阿奴載着不同嘉賓在路上分享靈異經歷外，更加入《寧可信其有》及《恐怖劇場》兩個環節，不但令鬼故內容更豐富，恐怖指數亦有所提升，究竟今次「驚驚！驚唔驚？」今晚睇睇就知道！

更多嘉賓逼上車



看過《鬼上你架車》的觀眾都知道，當車駛在深夜路上，主持與嘉賓在幽暗狹小車廂中講鬼故，靈異感覺自然倍增，而第二季的首兩集更有加碼嘉賓，令車內氣氛更加「逼人」。首集請來農夫二人當乘客，一提到靈異事件，C君與陸永都一改口不擇言無句認真的搞笑作風，令氣氛更顯凝重。他們分享了二人一同到外地工作時遇上的恐怖經歷，既有廁所垃圾桶蓋瘋狂開關，亦有女鬼陪睇iPad，究竟二人做過甚麼招來「報應」？而第二集更有劉穎鏇、鄺潔楹（Judy）、伍樂怡三位好姊妹當嘉賓，原來三人由兒時到現在都有不少詭異體驗，最令人意想不到的，三人之中最大膽的竟然是嬌小的Judy，究竟面對恐怖情況的她有多勇？就要留意節目內容了。

短篇劇場加倍懸疑

　　新一季節目中，除了有以上兩組嘉賓，還有劉心悠、陳瀅、李佳芯、胡定欣、戴祖儀、陳曉華、Eric Kwok等多位嘉賓輪流上車，他們不但當乘客分享鬼故事，更會參與《恐怖劇場》的演出。這個全新短篇劇場以最貼近生活的地方作背景，如大家每日都會經過的樓梯、深夜加班的辦公室、公司廁所等等，加上藝人投入演出，令代入感大大提升，如由劉心悠出演的一集，就在深夜辦公室上演了一幕「影印機自動印紙」的詭異場面，加上以各行各業都市傳說為題的另一短劇《寧可信其有》，相信大家睇完難免背脊滲涼，最好還是與家人朋友一同收看吧！
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