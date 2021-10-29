《鬼上你架車2》載「嚇」歸來 小方阿奴繼續Carpool講鬼故

更多嘉賓逼上車
看過《鬼上你架車》的觀眾都知道，當車駛在深夜路上，主持與嘉賓在幽暗狹小車廂中講鬼故，靈異感覺自然倍增，而第二季的首兩集更有加碼嘉賓，令車內氣氛更加「逼人」。首集請來農夫二人當乘客，一提到靈異事件，C君與陸永都一改口不擇言無句認真的搞笑作風，令氣氛更顯凝重。他們分享了二人一同到外地工作時遇上的恐怖經歷，既有廁所垃圾桶蓋瘋狂開關，亦有女鬼陪睇iPad，究竟二人做過甚麼招來「報應」？而第二集更有劉穎鏇、鄺潔楹（Judy）、伍樂怡三位好姊妹當嘉賓，原來三人由兒時到現在都有不少詭異體驗，最令人意想不到的，三人之中最大膽的竟然是嬌小的Judy，究竟面對恐怖情況的她有多勇？就要留意節目內容了。
短篇劇場加倍懸疑
新一季節目中，除了有以上兩組嘉賓，還有劉心悠、陳瀅、李佳芯、胡定欣、戴祖儀、陳曉華、Eric Kwok等多位嘉賓輪流上車，他們不但當乘客分享鬼故事，更會參與《恐怖劇場》的演出。這個全新短篇劇場以最貼近生活的地方作背景，如大家每日都會經過的樓梯、深夜加班的辦公室、公司廁所等等，加上藝人投入演出，令代入感大大提升，如由劉心悠出演的一集，就在深夜辦公室上演了一幕「影印機自動印紙」的詭異場面，加上以各行各業都市傳說為題的另一短劇《寧可信其有》，相信大家睇完難免背脊滲涼，最好還是與家人朋友一同收看吧！