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馬詩慧着住生菜行騷　沈殷怡成身「勿演」搶鏡

2021-10-29 列印
■沈殷怡手上的頭飾有冬菇和「勿演」。
■馬詩慧行騷駕輕就熟。
■譚仔主席兼CEO劉達民（中）以「時尚教主」造型壓軸登場！
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　　沈殷怡、名模馬詩慧和Jessica C.等，早前為譚仔雲南米線及香港知專設計學院（HKDI）合作的譚仔姐姐2046未來制服設計比賽虛擬時裝騷擔任模特兒，示範HKDI學生的參賽作品，當日亦有現役譚仔姐姐擔任模特兒行天橋。

　　身兼時裝騷編排總監及模特兒導師的馬詩慧，「出山」示範將生菜融入上衣的作品，設計靈感是與大自然融為一體；沈殷怡穿的是新派旗袍，上有經典「譚仔話」字樣外，頭飾亦有「勿演」（墨丸）造型甚搶鏡，高衩剪栽更讓她大騷美腿！她亦坦言「向來都有積極操弗」，示範這套制服游刃有餘！



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