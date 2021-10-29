直擊快鏡式Shopping睇啱即掃 何超盈o氹2歲女買嘢︰「BB呢啲都好靚吖」

2018年，已故賭王何鴻燊的四房長女何超盈跟年輕7歲、來自哈爾濱的哈佛大學高材生辛奇隆訂婚，翌年8月剖腹誕下八磅囡囡辛千覓（Audrey Rose 「荷包蛋」）。話咁快「荷包蛋」已經兩歲，小妹妹好得意好活潑仲好有自己主見，點解咁講?日前下午，31歲何超盈同囡囡、兩個本地及外籍保母一個菲傭加一個保鑣去利園Shopping，翻肥年輕阿媽力o氹囡囡買嘢，當中包括鞋仔及公仔，「呢啲都好靚吖，BB。」但兩歲「荷包蛋」冇興趣，仲將鞋仔放落地示意NONO，一心只想行嚟行去同周圍摸吓嘢，好有性格。採訪︰梁志明當日，六人購物組現身銅鑼灣利園一間童裝店，戴住白色Cap帽，着住蝦肉色長外套，頭髮有啲乾乾哋嘅超盈係咁揀童裝，唔同深淺嘅粉色及灰色衞衣仔，仲有褲仔，可能做緊半價至七折嘅關係，超盈摩打手係咁揀，見佢冇睇價錢幾分鐘就揀咗一大堆，仲要唔使試，完全係快鏡式Shopping睇啱即掃。超盈揀咩囡囡都唔Like阿媽揀衫期間，保鑣就陪住戴咗透明面罩，全身名牌嘅「荷包蛋」揀鞋仔，然後阿媽加入O氹女，拎起唔同鞋仔，包括花花布鞋同囡囡講，「呢啲都好靚吖，BB。」但囡囡冇興趣，一嘢丟落地，然後仲愈行愈遠，行到出舖頭外。之後超盈同囡囡轉去睇玩具精品，阿媽又拎起公主餐具同獨角獸公仔又英文又廣東話咁Sell囡囡，但後者又係冇興趣，反而拎起啲遮係咁篤落地，好似睇緊《壞蛋獎門人》咁，都幾好笑。萬千寵愛的「荷包蛋」最後超盈買咗隻大Miffy公仔，一張卡同一樽粉紅色閃粉Gel，再轉場去嬰兒用品店，不過佢一入舖已經去收銀畀錢，睇嚟之前訂咗貨當日去拎。超盈買咗好多嘢，由保鑣拎住，等七人車期間，戴咗副超嘅囡囡由菲傭抱住，超盈就係咁用大公仔去撩囡囡，可能因為身形同之前好唔同，冇乜人留意到超盈，等咗幾分鐘有車，保姆安頓超盈及囡囡上車後先上車。