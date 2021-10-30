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Jason英國確診停拍《水行俠2》

2021-10-30 列印
■《水行俠2》劇組日前公開Jason片內造型。網上圖片
■Jason、添麥菲及Zendaya上周一在倫敦出席首映禮。
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　　在英國拍攝DC超級英雄片《水行俠2》的42歲「水行俠」Jason Momoa，前日傳出確診新冠肺炎，需停工接受隔離。

　　據知情人士透露，Jason接受定期檢測時呈陽性反應，幸病情不算嚴重。Jason上周曾在倫敦出席《沙丘瀚戰》首映，同場還有添麥菲查洛美和Zendaya等。Jason確診後，預計於明年12月上映的《水行俠2》暫停拍攝，劇組暫時只有他確認中招，同片拍檔安柏赫特未有受感染。



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