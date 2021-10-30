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高海寧猛笠譚俊彥高帽

2021-10-30 列印
■高海寧大讚譚俊彥是「神一般的存在」。
■譚俊彥（左二）分享與老婆的故事，令智雯（左六）感動到喊！
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　　高海寧、黃智雯、譚俊彥及周柏豪等，前晚齊錄影《男神廚房》，高Ling和智雯大讚譚俊彥廚藝了得，每碟餸都滿分！譚更分享他與老婆的故事，令智雯感動到喊！

　　高Ling直言譚俊彥是理想對象，譚俊彥煮得好味、錫老婆及謙卑，是「神一般的存在」，節目播出後會有很多女觀眾會對譚另眼相看！譚俊彥坦言向來愛下廚，之前做過《煮戰》嘉賓，故這次較有信心，戲言如果輸便要打屁股，因為其他嘉賓少入廚，甚至來到才學，他則有向李家鼎及蕭秀香（三姐）偷師，笑言「出貓」感到不好意思呢！



　　而周柏豪就自言廚藝「完全唔掂」，30多年沒揸刀，之前拍節目拿起生果刀也被割傷呢！
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