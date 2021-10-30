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蘇永康囝囝 遙望隔離中媽咪

2021-10-30 列印
■蘇永康希望疫情盡快過去。
■蘇永康與Uncle Ray等齊綵排演唱會。
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　　《Uncle Ray榮休盛典演唱會》將於11月6及7日在紅館舉行，蘇永康等歌手昨日齊進行綵排。

　　蘇康透露，太太在疫情期間久未離港公幹，她早前到首爾公幹五天，昨日返港要入住酒店隔離14天，兒子得知媽咪返港，不時要求見她，蘇康只好帶兒子到太太入住的酒店樓下，遠距離遙望「見面」，蘇康說：「希望香港盡快不需要隔離措施，我不是想去玩，而是生活的問題，因為太太仍在隔離中，導致兒子下月不能到場欣賞我的演出。」

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