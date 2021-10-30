蘇康透露，太太在疫情期間久未離港公幹，她早前到首爾公幹五天，昨日返港要入住酒店隔離14天，兒子得知媽咪返港，不時要求見她，蘇康只好帶兒子到太太入住的酒店樓下，遠距離遙望「見面」，蘇康說：「希望香港盡快不需要隔離措施，我不是想去玩，而是生活的問題，因為太太仍在隔離中，導致兒子下月不能到場欣賞我的演出。」
蘇永康囝囝 遙望隔離中媽咪
蘇康透露，太太在疫情期間久未離港公幹，她早前到首爾公幹五天，昨日返港要入住酒店隔離14天，兒子得知媽咪返港，不時要求見她，蘇康只好帶兒子到太太入住的酒店樓下，遠距離遙望「見面」，蘇康說：「希望香港盡快不需要隔離措施，我不是想去玩，而是生活的問題，因為太太仍在隔離中，導致兒子下月不能到場欣賞我的演出。」
《魷魚》熱 紅衣人勢逼爆蘭桂坊 萬聖節Cosplay攜仿製槍 隨時犯法
本周日便是一年一度萬聖節，不少市民趁周末連假到蘭桂坊消遣慶祝。蘭桂坊協會指當區酒吧及餐廳的預約早已爆滿，料人流將突破上年的六萬人次創近年新高，而南韓電視劇《魷魚遊戲》將是顧客的裝扮首選。由於該劇手持槍...
2021-10-30
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戴琪冀美中貿易關係降溫 憂乾柴引發烈火 將與中方保持對話
中美貿易關係緊張持續，美國貿易代表戴琪更形容，美中關係就像一堆乾柴，隨時可能因誤會而引發大火，她冀為美中貿易關係降溫。不過美國參議院通過法案，阻撓華為、中興電訊等中國企業在美出售設備。 美國貿易代表戴...
2021-10-30
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G20承諾應對氣候變化威脅 習近平將以視像出席峰會
在羅馬參加二十國集團（G20）峰會的領袖將會發表一份聯合公報，承諾應付氣候變化對人類生存所構成的威脅。這份公報為即將在蘇格蘭格拉斯哥開幕的聯合國氣候變化峰會（COP26）作準備，期望到時再公佈更詳細的...
2021-10-30
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洪水橋#LYOS入場價345.8萬
長實旗下元朗洪水橋新盤#LYOS，以「北部都會區」概念招徠，發展商日前公佈首張價單，涉及88伙，除標準戶之外，亦包括花園特色戶，首批單位折實價345.8萬元入場。 長實執行董事趙國雄指出，「洪水橋#L...
2021-10-30
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恒指四連跌 全月彈802點
港股於10月最後一個交易日續見回調，低開低走出現四連跌，四日累跌661點。恒指最終跌178點，收報25377點；國指跌90點，收報8961點；科指跌69點，收報6375點，齊齊失守50天線（8991及...
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C朗救蘇B 賀「曼勝節」
萬聖節前夕，熱刺領隊紐奴和曼聯主帥蘇斯克查同樣備受下台壓力，今晚在前者主場交鋒隨時誰敗誰下台。娃娃臉殺手幸得攻守核心哈利馬古尼和C朗拿度力撐，後者周四更宣布女友佐堅娜懷孖胎喜訊，也積極加操力求領軍反彈，正所謂人逢喜事精神爽，一於捧客勝。（Now611、621台周日凌晨0:30直播） 紅魔近四輪英超僅得一分，上仗更作東恥辱性吞利物浦五蛋，熱刺各戰線過去三場亦只得一勝兩負，今仗再輸，蘇斯克查和紐奴隨時烏紗不保。可幸，蘇帥得到球隊上下支持，紅魔有望谷底反彈，在下周三歐聯作客阿特蘭大前重返勝軌。 繼功勳領隊費格遜、前主席愛華士、前行政總裁基爾和前隊長笠臣等周二赴訓練基地親自撐蘇帥外...
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食玩王｜上環環保概念Cafe洗衣店
香港人平常忙碌的生活，不妨到咖啡店忙裏偷閑增加一點生活態度！位於轉角街口，色彩清新柔和的Clean咖啡店同時亦是一間洗衣店！小店由兩兄妹創辦，哥哥喜愛咖啡，妹妹熱衷於環保和洗衣。他們將可持續發展的理念...
2021-10-27
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馬明未備案唔敢享眼福 劉穎金旋三點式濕身豪晒身材
馬國明、劉穎鏇（Tiffany）與劉佩玥（Moon）等，昨日齊為新劇《隱形戰隊》拍攝泳池外景，劉穎鏇以三點式上陣豪晒靚身材，事前未向女友湯洛雯「備案」的馬明，竟說自己「今日盲咗」！ 馬國明昨日...
2021-10-30
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好好過日子——輸得有道理
這天去郵局往上海寄幾張用宣紙寫的圖片說明，用「特快專遞」（Speed Post），職員告知，正常需時一星期送達，但現在可能要延誤一星期，所以要我預計郵件可能要在兩周之後到達。結果這份郵件在路上走了十三天，比預計中「提前到達」了。 這就是現在香港郵政的「特快專遞」，如此緩慢，是否應該改一下名稱呢？不然以今時今日的「特快」概念，會不會觸犯香港的「商品說明條例」呢？ 這天去寄東西的時候，郵局的普通郵件櫃枱排了一條大隊，「特快專遞」櫃枱前卻很清閒，我寄的東西需要買一個郵局的紙筒，「特快專遞」的職員跟我說，他這裏不賣紙筒。紙筒在對面櫃枱才有賣，要我去對面櫃枱，所謂「對面櫃枱」也不過三...
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鍊金手記——百分比投注 優化注碼
不知道大家有否這個習慣：在計算整個賽日的贏輸時，會比較賽日下注前的本金和賽日完成後的結餘。這種計算方法雖然方便，但有心理學家認為這種做法會影響我們的判斷。 假設我們用二萬元作本金，在第一場贏了五千元，然後在第二場稍為損失了二千元，我們很容易認為我們在頭兩場賽事後贏了三千元，而忽略了第一場後我們的資本已上升至二萬五千元，該五千元的獲利已成為我們資本的一部份。 於是，我們很容易以為自己手風很順，心態上變得進取而作出了一些錯誤的判斷，最直接的例子便是注碼變得更大，導致在較混亂的場次下有不必要的損失。 個人認為要解決此心理問題，百分比投注是一個方法。當我們連場獲利的時候便有加乘作用...
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