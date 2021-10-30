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黃夏蕙扮木頭人得人驚

2021-10-30 列印
■有很多人想趁萬聖節扮「木頭人」搞氣氛。
■夏蕙姨的造型神似「木頭人」。
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　　臨近萬聖節，黃夏蕙前晚到將軍澳拍攝探靈節目，更以大熱韓劇《魷魚遊戲》中的恐佈殺人木頭人造型示人，倍添得人驚氣氛，她表示不會以此造型過萬聖節，但每次Cosplay都會引來人群「集郵」，自言吃不消也不想犯限聚令。

　　夏蕙姨自稱探靈經驗豐富，見識過很多事，亦有心理準備，她指拍攝現場是已故影星傅聲的別墅，又稱與對方是好朋友，亦認識對方家人，這次來見識相信不會有「意外收穫」。夏蕙姨又表示，下月生日正好與徒弟合演舞台劇。

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