李英愛新劇玩騎呢首播仆直 全智賢《智異山》後勁不繼

今季韓劇有兩大天后復出拍新作，包括是全智賢主演的《智異山》及李英愛主演的《神探具景伊》，但前晚兩套劇的收視都慘遭滑鐵盧。李英愛的《神探具景伊》首播更是仆直，竟然只得2.64%！李英愛對上一次演出劇集已經是四年前的《師任堂》，今次回歸拍劇，更大突破玩騎呢，一向形象高貴大方的她扮演一名不修邊幅、外表污糟的保險調查員，未知是否觀眾接受不到她的騎呢Look，令首播收視仆直。至於全智賢與朱智勛合演的《智異山》上周首播時口碑甚佳，但到第二集卻因植入廣告及畫面經常黑麻麻，令觀眾興趣大減，前晚播出第三集，收視由第二集的10.66%大跌至7.85%；兩位天后都出師不利。