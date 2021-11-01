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陳家樂笠高帽讚魅力十足 方中信：40年前聽會更開心

2021-11-01 列印
■陳家樂大讚方中信仍然魅力十足。
■余安安特別買飛入場支持《一級指控》。
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　　方中信、陳家樂及編劇鮑偉聰前晚到戲院為電影《一級指控》謝票，電影拍畢三年才上映，他們見到觀眾真金白銀買飛入場份外激動，好友余安安更專誠購票捧場。

  陳家樂坦言諗過放棄電影，前晚能與觀眾接觸交流，感覺震撼。鮑偉聰希望方中信努力不會白費，可以打入金像獎提名，方中信對此表示：「隨緣啦，有固然好，肯接受我當然開心。」陳家樂會極力為方Sir拉票，還說：「合作後好鍾意方Sir為人，又靚仔，只係外表cool。」方中信笑指40年前聽到會更開心，現在喜歡他的粉絲已是媽媽級，陳家樂則堅稱方Sir仍魅力十足，粉絲年齡層由媽媽到20歲左右都有。



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