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林二汶開音樂學校望一年回本

2021-11-01 列印
■林二汶獲父母到場，力撐她做老闆。
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　　林二汶開辦的音樂學校昨日舉行開幕活動，父母亦有到場支持，她笑稱這次獨資經營學校並投資大約近七位數字，跟她2010年開公司做音樂製作一樣也是獨資，當年都投資了一層樓的首期，這次她寄望學校能在一年便回本。現在要兼顧學校及幕前工作，二汶笑稱聖誕節會開騷，「我有個詭計，如果學生叻，我會叫他們上台表演，那我便可以看着他們綵排，其實演唱會的流程我已定好只是仍未綵排。」



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