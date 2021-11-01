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陳茵媺楊秀惠結伴過萬聖節

2021-11-01 列印
■陳茵媺與楊秀惠結伴帶子女去主題樂園。
■吳業坤扮木頭人好嚇人。
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　　今年萬聖節充滿節日氣氛，一眾藝人也湊熱鬧扮鬼扮馬，將照片放上網。靚媽陳茵媺上周六帶三位小朋友孖楊秀惠與囡囡到主題樂園玩，陳茵媺與子女一樣穿上骷髏骨裝，孻女Camilla拿着南瓜蹦蹦跳，十分開心。陳茵媺留言指兩位媽媽比小朋友更開心興奮，很高興能與楊秀惠來個快速聚會。

  此外，吳業坤和何浩民則扮出不同風格「木頭人」 ；劉嘉玲也刻意作特技化妝融入氣氛。



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