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滿足fans開新綜藝節目 軒仔搵強尼七師傅吹水

2021-11-01 列印
■軒仔在新節目中，帶林明禎食香港地道美食。
■軒仔找來梁祖堯、強尼及七師傅摸酒杯底傾偈。
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　　即將於年尾舉行跨年演唱會的張敬軒又有新搞作，日前在網上預告，明日將會推出全新綜藝節目《軒公敲碗》，令一眾網民留言表示期待。軒仔表示：「之前一直有拍一個《天才遊童》嘅綜藝，會去香港以外嘅地方拍，但因為疫情關係暫停咗，為咗滿足fans，就有呢輯《軒公敲碗》嘅出現。」

　　預告片中，劇透了一連五集的節目內容及嘉賓，包括帶「大馬女神」林明禎去食香港地道美食，又請來梁祖堯、強尼、七仙羽（七師傅）齊齊吹水，該集名為《軒公不設防》，是向前輩黃霑、倪匡同蔡瀾以前的經典清談節目《今夜不設防》致敬，軒仔又笑說：「七師傅仲賜咗個名俾我，真係唔知好嬲定好笑。」



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