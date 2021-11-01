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DisCover開騷紀念成軍一年 黃進林推介新歌放空忘憂

2021-11-01 列印
■黃進林教歌迷聽新歌時可以暫時放空。
■DisCover新歌《浮塵紀》作曲郭俊德（右）在音樂會上回想過去創作生涯感觸良多，拍檔主唱黃進林（左）演繹新歌的技巧進步。
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　　樂隊DisCover日前舉行成軍一周年音樂會，會上同時推出新歌《浮塵紀》。《浮塵紀》是DisCover繼《回南天》、《錯過你》之後第三首創作作品，今次新歌曲風佛系，甚為破格，作曲兼結他手郭俊德在音樂會上分享過去創作生涯時感觸良多，即場流下男兒淚，拍檔主音黃進林（Michael）即上前慰問。

    Michael叫現場所有觀眾閉起雙眼一分鐘放空，暫時忘卻所有煩惱，在一個最放鬆的狀態下，好好感受《浮塵紀》。





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