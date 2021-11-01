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有意賣亞男落火坑 王祖藍戲言想食軟飯

2021-11-01 列印
■王祖藍否認夫妻檔拍《青春本我》。
■左起：梁凱晴、宋宛穎及邵初出席活動。
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　　無線首席創意官王祖藍、應屆港姐宋宛穎、梁凱晴及邵初等出席曲奇義賣活動。有指王祖藍與太太李亞男客串參演青春劇《青春本我》，祖藍笑指老婆不青春，由於要湊女所以不會參演，他會客串演出校監角色，而《青》劇將會在12月播出。祖藍表示他們離開香港一段時間沒有請外傭姐姐，現在因搶不到隔離酒店，所以還未請到。問他是否請到姐姐後，亞男便會復出工作？他戲言想賣亞男落火坑，自己最渴望食軟飯。

　　對於前無線高層余詠珊將為香港開電視製作全球選秀騷《我的青春》，似跟《聲夢傳奇2》打對台，祖藍說娛樂圈百花齊放是好事，最緊要大家做好自己。



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