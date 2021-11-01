﻿阿媽迫婚 月賺幾千少過「阿儀」 亞姐季軍范莎莎 獨愛吳亦凡

2019年亞姐季軍兼「最上鏡小姐」范莎莎(Zaza)於英國及荷蘭留學，懂6國語言，有樣之餘仲有高學歷。不過，Zaza在亞視三年，每月只係𢭃亞視四位數底薪，收入少過爆晒騷，月賺幾萬嘅「亞視一姐」薛影儀，非常唔夠使，唯有教小學生韓文幫補吓。Zaza坦言有好多追求者，而媽咪亦好肉赤個女捱得辛苦但人工雞碎咁多，不時催她快啲搵個「鄭嘉穎」，做少奶奶「陳凱琳」算嘞，但Zaza眼中只有吳亦凡。24歲的范莎莎雖然上圍只得32A，但她自爆異性緣一直好旺，裙下有「成熟隊」及「年輕隊」可揀。讀大學時曾跟兩位男同學陷入三角戀，由於要一齊對住做project，成日黑口黑面好尷尬，最後做返朋友算喇！否認做「兵總」范莎莎承認較熱情，故成日俾「哦」：「媽咪成日話我『你咁多男仔，我都唔記得啲名』仲好言相勸話『女呀！唔鍾意就唔好玩人哋個仔啦！』」她卻否認係「兵總」：「我唔『收兵』，『收兵』係有利用性，有物質上要求，喺我角度只係鍾意識朋友，如果對方覺得係值，唔使要求都會送禮。而且喺男仔未表白前，大家見吓面，了解多啲對方性格再考慮有冇得發展。」Zaza不諱言唔會為一棵樹而放棄一個森林，故擇偶非常奄尖：「基本要大學畢業，可以講到比我更流利嘅廣東話及英語，最好背景同我差唔多，曾經喺外國留學，但唔一定好有錢，有高學歷肯上進就得。試過有個男仔問返我啲唔算深嘅英文字，我怕大家溝通唔到而斬纜。」一直愛吳亦凡之前Zaza難得有機會喺新片《掃毒3》做個小角色，奉旨繞住郭富城臂彎做對手戲：「當時我好怕醜，唔敢同佢傾偈，但其實畫家馬興文（Simon Ma）係我哋共同朋友，不過，城城都有指導我面對鏡頭嘅技巧。另外，曾客串《G風暴》就同到鄭嘉穎及黃宗澤合作。」Zaza講起鄭嘉穎忍唔住笑：「我冇男朋友，但媽咪開始迫婚，佢叫我做Grace（陳凱琳），做幸福少奶奶同時又可以兼顧到幕前，唔使做到咁辛苦。」不過Zaza卻獨愛涉嫌強姦罪，遭北京公安刑事拘留的吳亦凡，「其實吳亦凡出事前我好鍾意佢，因為佢喺廣州出生，住過加拿大，喺韓國出道，背景同我有啲似，而且夠高大靚仔，但佢涉強姦案令我大跌眼鏡，只希望佢將來都可以翻到身。除此之外，我覺得張藝興、黃子韜都唔錯(但英文程度未必好)哈！唔緊要，我train佢。」採訪：方騫平攝影：葉君海