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The Weeknd激似「教父」　Ariana Grande黑湖妖上身

2021-11-02 列印
■扮黑湖妖的Ariana面目全非。
■Ariana以性感Look捧住食人花。
■Harry化身麻甩版Dorothy。
■The Weeknd扮埋教父玩貓。
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　　前日是萬聖節，外國亦有眾多名人紅星作驚人打扮，樂壇天后Ariana Grande以荷里活特技電影般的化妝技術，變身驚慄名片《黑湖妖潭》中的黑湖妖，效果逼真，她其後又捧着食人怪花，扮成《綠魔先生》中的性感Audrey，一樣非常神似！

　　歌手The Weeknd就變身《教父》主角、「教父」古連良，儼如馬龍白蘭度翻生！而Harry Styles今年就反串麻甩版《綠野仙蹤》女主角Dorothy，造型亦頗搞笑！圖：網上圖片



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