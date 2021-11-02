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拍MV憶驚險經歷 泳兒玩潛水險死

2021-11-02 列印
■泳兒稱她唱《沉溺》，「好似就嚟唱到要死」！
■泳兒全程要浸在水中拍攝。
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　　泳兒（Vincy）最近推出新歌《沉溺》，該曲歌詞源自她跟周耀輝分享首次考潛水牌及潛水經歷，泳兒憶道：「一個小小嘅意外，當我想浮上水面時，撳極救生衣個浮水掣都撳唔到，嗰刻我覺得係會死喺水底。輝哥聽完，就將我呢次經歷寫咗喺入面。」

　　該曲歌詞道出「愛到可以放棄呼吸、愛到窒息嘅感覺」，Vincy更指周耀輝差點填詞填到窒息，「佢係填到就嚟想死咁，我第一次聽，有一種覺得似瀕死感覺，好似就嚟唱到要死啦！」談到《沉溺》的MV內容，泳兒道：「今次有好演員幫我演繹個故仔；當中亦有我沉落泳池底再浮上水。」全程都要浸水，喜歡游水的Vincy說一點都不辛苦呢！



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