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陳蕾個唱尾場全場High爆

2021-11-02 列印
■陳蕾（前排中）獲眾多好友及粉絲支持。
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　　陳蕾前晚於旺角麥花臣場館舉行演唱會尾場，全場氣氛高漲，台下粉絲紛站立合唱和打拍子，兩度安歌的她，在台上與擔任和音、當年《亞洲星光大道》的參賽者李昊嘉齊齊感動落淚！

　　陳蕾身在廣州的家人未能來港欣賞，她亦感覺到家人支持，待回家再唱給他們聽。問到下個目標是否在紅館開個唱？陳蕾說沒有這個計劃，希望逐級打穩根基。



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