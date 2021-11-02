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阿聰享受娜姐按摩驚動老婆

2021-11-02 列印
■真係有兩位女士為阿聰按摩，圖左就係娜姐。
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　　張繼聰和周秀娜（Chrissie）近日為合演新片《馬達．蓮娜》到戲院謝票，阿聰於社交網分享花絮，其中一張照片是娜姐為阿聰按腳，他留言道︰「最近拍打戲，對腳攰到廢咗，Chrissie同我經理人幫我按摩，夫復何求！」他的老婆謝安琪就玩呷醋留言道︰「陰功隻腳咁嚴重又唔講，我其實識一啲古法治療，你放工返嚟試吓吖！」網民紛笑指「等睇跪玻璃」！



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