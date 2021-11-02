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《絕路狂逃》掃13提名威盡青龍獎　宋仲基允兒入圍爭影帝影后

2021-11-02 列印
■允兒第二度入圍角逐青龍影后。
■宋仲基憑《勝利號》提名青龍影帝。
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　　韓國一年一度影壇盛事第42屆青龍電影獎，昨日公佈提名名單，男星趙寅成主演的新片《絕路狂逃》獲多達13項提名，在提名名單中大幅領先其他電影，當中趙寅成與片中拍檔金倫奭，齊齊獲提名爭影帝，該片亦獲最佳電影、最佳導演、演員許峻豪獲提名男配角等等。至於男神宋仲基主演的《勝利號》亦有份爭最佳電影、最佳導演，他亦獲提名男主角，與趙寅成、薛景求等爭影帝。

　　影后方面，少女時代成員允兒（另譯潤娥）憑《奇跡》一片獲提名，是她繼前年《EXIT：極限逃生》後第二次爭影后。但允兒要面對強勁對手，包括金惠秀、文素利、全慧彬等。青龍獎頒獎禮將於本月26日舉行。



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