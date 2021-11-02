﻿拍《仁醫》見病童感受深 羅仲謙笑囡囡似戲子 最叻扮喊

羅子溢（前名羅仲謙）2016年跟楊茜堯（前名楊怡）結婚後，去年首任爸爸，育有囡囡翊心（Hera），他當爸爸後即拍劇集《星空下的仁醫》演兒科醫生，對住小朋友便父愛泛濫，見到病童唔使入戲自標眼淚。他承認Hera出世後轉變極大，連最強Body都保唔住，但又想keep住型樣唔想將來失禮囡囡，他又爆笑透露囡囡可能遺傳演員父母優良因子，天生戲子演技極佳，更似足媽咪楊怡最叻就是做喊戲。子溢繼《On Call 36小時》在《仁醫》再扮醫生，但今次角色「文柏熙」複雜得多，背負龔慈恩演的名醫媽媽期望外，更要守住患有精神病秘密，作為醫生卻諱疾忌醫。他開心製作人對自己演技有信心，「《陀槍師姐2021》時已有人話我演戲沉實咗，層次豐富咗，可能做咗爸爸睇件事唔會咁簡單，眼神唔再係咁單純，好似以前咁冇經歷過啲乜嘢，會多咗少少歲月磨練。」為湊女放棄好身材今次對住小演員演戲，子溢做老竇後的轉變更明顯，「同BB做戲，講個BB有重病插晒喉，望落好可憐好慘，我小朋友又同佢差唔多歲數，睇住個小朋友都諗起個女，感情好豐富，望落去眼淚都標出嚟，唔需要培養啲感情已經出。」不過他亦承認這次拍攝最困難就要配合這些「尊貴的演員」，「有場講個BB好似feel到醫生嘅愛心，想表達佢謝意用手仔掂吓你，我講呢度10秒鐘，但呢場戲我哋拍咗幾日，因為小朋友每日個狀態都唔一定好好，大家唯有等，佢嚟到不停喊拍唔到就要取消，係最尊貴嘅演員，好睇情緒，冇mood唔拍，哈哈！」由於囡囡Hera正值疫情最嚴峻時出世，加上子溢要為《仁醫》開工，他坦言那段日子壓力特別大，會為Hera想得特別遠，「做咗爹哋思想真係冇以前咁單純，係會複雜咗，諗多咗好多，好似殺到埋嚟要拍多幾套搵多啲錢，要有勇氣啲踏出個舒適圈，為個女變得有計劃咗。尤其係佢嗰輩喺社會，競爭上應該會更加激烈，應該搵食更加辛苦，你又唔知佢叻唔叻喎！唔叻嘅話死火啦！雖然我個女都有啲姿色，哈哈！唯有自己努力啲，我成日會諗搵埋佢嗰份，我做佢後盾，咁就最好。」掛住湊女，子溢更「荒廢」了最強Body成年，「健身都冇做，我最愛嘅嘢，其實有時間，不過湊完佢覺得攰唔去，我都緊張外形，因為我希望阿女大個咗，我仲係咁樣嘅狀態，去接佢放學時，佢唔會覺得『哎吔老竇你唔好嚟接我啦，好核突』，啲同學會話『你爸爸好有型』，會好有自豪感。」積極造人追多個B現在Hera已1歲半大，識得有更多互動，更爆笑會不時大晒好演技，「佢硬頸又薄皮唔鍾意人話，又好戲喎！兩個演員生出嚟，果然係戲子！哈哈！喊戲同佢阿媽一樣咁勁呀！但你feel都有啲假喎老友！（佢幾時用呢招？）佢唔想食嗰樣嘢，但係媽咪又想佢食，大聲少少佢就即刻喊，但係佢喊緊嘅時候對眼又射吓你，望吓外婆，跟住佢再求媽媽唔食，真係好好戲。」目前子溢主力帶Hera戶外活動，茜堯就負責講故事，最希望囡囡返學後，他們不會變成怪獸家長，「我有一樣堅持，唔好咁細個畀佢學啲學術性嘅嘢，譬如學幾種語言嗰啲，除非佢自己有興趣，我唔想將我興趣加諸佢身上，因為冇興趣唔會有成績，自己有經歷過，嗰時屋企人話要揀理科多出路，回想返我係鍾意文科。」他更諗埋將來面對囡囡男朋友，「唔抗拒佢拍拖識男仔，呢啲避免唔到，你又唔係廿四小時喺佢身邊，反而令到佢話畀你知，咁嘅方法仲安全。」由於Hera太萬千寵愛，子溢跟茜堯想生多個令她學識同人相處，所以正「努力造人」，「我哋開放態度，咁先會成功，以前啲人講咩揀時間，咩中藥調理，冇樣實現到，唯一實現到係當你放棄嘅時候就會有，命運嚟，唔刻意搞，順其自然，有mood行埋，冇mood算數，唔使特別勤力嘅。」至於仔女無所謂，因他幾享受做外父，「生仔等如冇咗個仔，自己都做仔，問心你幾何會返屋企，但係女唔同好黐家，成日掛住屋企，女婿聽話啲定係仔聽話啲！？哈哈！仔就駁咀，女婿就恭恭敬敬，自己都做人女婿。」撰文：杜淑霞 攝影：沈健程形象：Cheryl Yam髮型：Jan Chiu@IL Colpo化妝：Jennifer@Annie G Chan服裝：Billionaire Boys Club、Homme Plissé Issey Miyake場地：W Hotel