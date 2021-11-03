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16歲「阿妹」獲花姐睇好 子涓鄭融《造星IV》攬住喊

2021-11-03 列印
■子涓和鄭融相擁而泣。
■「阿妹」黃敏蕎只有16歲。
■鄭融欣喜子涓有進步。
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　　ViuTV爭出線做女團真人騷《全民造星IV》昨晚播出第二集，繼續由當奴、鄭融及朱栢康擔任評判。曾經以女團身份出道的夏子涓，首輪面試時被花姐質疑「唔想做女團，點解要行返轉頭？」子涓稱在《造星III》發現自己享受做女團的過程，亦可找到理念相近的朋友，又表示較相信《造星IV》的女團團隊。

　　輪到子涓上場與對手對決時，梁祖堯致電子涓上季的導師林二汶直播。評判鄭融在子涓表演完後，看到對方的進步更與她相擁而泣！另外，同為16歲的「燒賣」曾業喬及「阿妹」黃敏蕎，進行《造星》史上最年輕參賽者對決，結果燒賣的表演獲評判欣賞，阿妹則被花姐直指是女團的人選！



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