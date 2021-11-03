林正峰指這個表演項目講求合拍，雖然練習時不齊人，但大家有各自練習，自己是第二次參與台慶節目，與黃庭鋒和孔德賢等另有獨立表演。此外，談到獲J2台節目創意總監C君（鄭詩君）讚多諗頭，正峰指C君聽取很多年輕人的意見，他提出七、八個計劃書，除創新大膽真人騷外，也想拍探靈節目，他更會繼續「敲門」，向C君提出建議！
丁子朗林正峰動手練舞賀台慶
林正峰指這個表演項目講求合拍，雖然練習時不齊人，但大家有各自練習，自己是第二次參與台慶節目，與黃庭鋒和孔德賢等另有獨立表演。此外，談到獲J2台節目創意總監C君（鄭詩君）讚多諗頭，正峰指C君聽取很多年輕人的意見，他提出七、八個計劃書，除創新大膽真人騷外，也想拍探靈節目，他更會繼續「敲門」，向C君提出建議！
疫情下少抄錶斷估 派天價水費單 水務署長道歉
去年疫情下驚現「天價」水費單，其後揭發水務處少派人抄錶靠估出事。但在昨天的觀塘區議會大會上，有區議員指「天價」水費單投訴重現，更甚有街坊收到的水費單，不是正常四個月結算一次，而是八個月結算一次。有區議...
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京冬奧員工制服 加入山水畫元素
北京冬奧會揭幕正步入倒數，繼場地準備就緒外，工作人員等制服亦正式亮相。本次的服裝還加入傳統山水畫元素，更使用了二○○八年北京奧運會的標準色長城灰，維持一脈相承的原則。 二○二二年北京冬奧會和冬殘奧會近...
2021-11-03
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熱爆網絡 網友各有解讀 馬斯克突貼曹植《七步詩》
全球首富美國電動車品牌特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（圖）一舉一動都受到注目，昨日他在Twitter貼文，並以中文引用曹植《七步詩》，隨即引爆網絡，大量網民猜想馬斯克貼文的意思，惟似乎未有一個公認的...
2021-11-03
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二手屋苑連錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。美聯聯席區域經理周永業表示，筲箕灣香島1座低層B室單位，面積為671方呎，兩房間隔，原叫價約1350萬元，議價後以約1250萬元成交，呎價約18629元...
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關注議息結果 美股反覆向好 三指再創新高 杜指衝破三萬六
聯儲局一連兩日進行議息會議，並將在本港時間周四（4日）凌晨公佈議息結果，市場關注其「收水」步伐，外圍股市觀望氣氛濃厚，美股早段反覆向好，其中標普500指數及納指曾再創新高，杜指則在高位徘徊。 ...
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正義英「紅」 教訓嗱喳精
馬德里體育會教練施蒙尼不僅作風保守，跟愛將蘇亞雷斯一樣為達目標無所不用其極，叫利物浦領隊高普嗤之以鼻。今晚歐聯B組地頭出擊，高普和取替哨牙蘇成晏菲路寵兒的射手穆罕默德沙拿，勢在場上堂堂正正，繼上一輪後再次擊敗牀單軍團，提早兩輪出線，向嗱喳說不。（Now643台周四凌晨4:00直播） 蘇亞雷斯和施蒙尼是近年球壇出名為求勝利不擇手段的將帥，令馬體會成為一支風格硬朗、以殺傷戰術來阻止對手的球隊。該隊一八至一九球季歐聯十六強，及兩周前B組首循環主場負2:3，三度跟紅軍交鋒合共錄得三十六次犯規，高普坦言：「施蒙尼是應屆西甲冠軍主帥，在馬體會十分成功。不過，我不太喜歡其作風，我寧願以不...
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小董輕鬆養生｜牛皮癬
同事們偶爾會談談家人的趣事，同事的媽媽是一位辦公室的清潔嬸嬸，每天早上如常吸塵及在茶水間準備飲料給上司們。有天她接到人事部的電話，吩咐她馬上到某同事的工作位置進行徹底吸塵，於是立即趕去看個究竟，只見薯...
2021-10-31
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叱吒80年代影壇 「新藝城」創辦人之一 72歲石天不敵癌魔病逝
曾打造無數經典港產片的「新藝城影業」創辦人之一、一代笑匠石天（原名：劉偉城）於上月底因癌症病逝，享年72歲。與石天同屬「新藝城七怪」的黃百鳴昨日證實好友離世噩耗，並指上月聯絡石天時，對方曾說：「好返同...
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社論——元宇宙商機無限 部署捕捉勿蝕底
社交平台facebook母公司改名Meta，引起全球哄動。如果說智能手機掀起了新經濟熱潮，Metaverse（元宇宙）的開發，勢必為人類生活帶來天翻地覆的轉變，實體生活將大幅向虛擬世界轉移。要達致這一種全新境界，須具備全新設施、改寫電腦軟件、嶄新的流動程式，以至方方面面的新服務……一場因Meta而爆發的新經濟將會來臨。 Meta源自Metaverse，通常用來描述未來網際網絡虛擬環境的新概念，人們將來不論身處何地，均可以上網，共享由持久虛擬實境所組成並可感知的虛擬宇宙，而這個合成環境中，包含設備、使用者之間的互動關係等。舉個例子，透過AR設備或感應器，上網後，經由強大的電腦...
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頭號目標——榮華煌昌長途最妙
谷中因屬於窄場急彎，偏差一般會比沙田闊場大，而我輩重視偏差的賽績派，每次揀馬之前，一定要先考慮馬匹會走甚麼位，會賺或蝕。然而，根據個人逾二十年睇帶經驗，谷中二千二百米大長途對當日偏差經常有免疫能力，有...
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