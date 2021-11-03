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丁子朗林正峰動手練舞賀台慶

2021-11-03 列印
■林正峰與丁子朗除了一起綵排外，亦會各自練習。
■TVB台慶節目的《手舞》表演環節，昨日有20多人一起綵排。
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　　丁子朗和林正峰等藝人，昨日齊為TVB台慶節目綵排《手舞》，丁子朗表示，難度在於40人一齊表演，很難夾齊人，昨日只有20多人練習。他說鍾意跳舞，往年只擔任司儀，好開心今年能參與表演。

　　林正峰指這個表演項目講求合拍，雖然練習時不齊人，但大家有各自練習，自己是第二次參與台慶節目，與黃庭鋒和孔德賢等另有獨立表演。此外，談到獲J2台節目創意總監C君（鄭詩君）讚多諗頭，正峰指C君聽取很多年輕人的意見，他提出七、八個計劃書，除創新大膽真人騷外，也想拍探靈節目，他更會繼續「敲門」，向C君提出建議！



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