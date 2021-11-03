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靚媽撐女爭《女主角》 Anson Lo激讚：完美！

2021-11-03 列印
■其中一位參賽者（中、白衫）獲媽咪（右、黑衫）及弟弟齊表演跳舞力撐！
■正在聽鬼故的Anson Lo被花姐大嚇一跳！
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　　MIRROR成員、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）招募MV女主角的真人騷《神的女主角》吸引不少「神徒」踴躍參加，節目前晚首播，有參賽者未經家人同意就報名，有參賽者則坦言因教主而令家人更團結！

　　首集主要介紹5位參賽者，其中一位更和樣貌年輕的靚媽咪及弟弟一齊跳舞，場面溫馨，教主不禁表示：「我要給一個很好的評語，係Perfect（完美）！」另有一位41歲家庭主婦，為見教主一面就帶同老公和女兒報名，教主見到她的老公時口快快笑道：「好似魯生（ViuTV董事兼總經理魯庭暉）呀﹗」該位參賽者表演講鬼故，教主隔住熒幕專心聽，卻被身旁的花姐突襲嚇到大叫！



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