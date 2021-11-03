告別騷獻唱41首歌　 V6成軍26年散Band

日本尊尼事務所旗下、森田剛、坂本昌行、長野博、井之原快彥、三宅健及岡田准一組成的人氣組合V6成軍26年，今年3月宣佈舉行最後演唱會圓滿落幕後正式解散。V6前日在千葉幕張舉行的告別騷大唱41首歌曲答謝Fans，大批Fans入場外，亦在網上直播，觀看的網民大讚選曲出色，同樣感動落淚！多達36位同門師兄弟到場，包括嵐成員二宮和也、松本潤及櫻井翔，KinKi Kids、TOKIO的松岡昌宏、國分太一，關8所有成員及龜梨和也等。V6感謝Fans多年來愛護，經常帶給他們笑容，又稱總會有一日再相見！不少Fans都在社交網表示因不捨V6解散而爆喊。V6成員森田剛早已透露解散後會離開尊尼，昨日他即宣佈與太太宮澤里惠設立事務所。圖：網上圖片