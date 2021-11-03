﻿叱吒80年代影壇 「新藝城」創辦人之一 72歲石天不敵癌魔病逝

曾打造無數經典港產片的「新藝城影業」創辦人之一、一代笑匠石天（原名：劉偉城）於上月底因癌症病逝，享年72歲。與石天同屬「新藝城七怪」的黃百鳴昨日證實好友離世噩耗，並指上月聯絡石天時，對方曾說：「好返同你出嚟飲茶。」黃百鳴稱獲石天的細仔證實，石天是因癌症病逝。黃百鳴坦言知石天患癌，幾年前曾康復，但最近復發：「上個月我仲同佢（石天）短訊聯絡，佢當時喺醫院，佢話：『我好返同你出嚟飲茶。』」他透露石天兩名兒子已從外國返港。問到會否幫手處理石天的後事？黃百鳴指石天的遺願是低調處理身後事，暫未準備舉行追思會，有待家屬再作安排。遺願低調處理身後事黃百鳴指一班新藝城好友，包括：石天、施南生及曾志偉等，以往每幾個月就一聚，惟近年因疫情較少聚會，最近一次約得齊人已是2017年了。石天憑詼諧戲路成為一代笑匠，有「香港差利卓別靈」稱號。早於67年，石天成為邵氏南國實驗劇團學員，曾參選「香港青年」獲亞軍，其後簽約邵氏當基本演員，初期以配角為主，出道一年漸獲重用，在《青春戀》擔任第二男主角，在70、80年代與成龍合作《蛇形刁手》及《醉拳》等多部功夫電影，也曾夥拍許冠傑主演經典電影《鬼馬雙星》、《天才與白痴》及《最佳拍檔》等經典笑片，奠定笑匠地位。石天於80年代與黃百鳴及麥嘉齊創辦「新藝城影業」，轉型幕後創作，曾志偉、施南生、泰迪羅賓以及徐克相繼加入，有「新藝城七怪」稱號，當時在麥嘉位於美孚的住所設「奮鬥房」，經常徹夜不眠不休創作電影橋段，新藝城短短數年間火速上位，成為香港影壇80年代其中一家舉足輕重的電影公司，經典作品無數。石天亦曾為《英雄本色II》飾演狄龍的恩師「龍四」。然而石天於91年參演《財叔之橫掃千軍》後轉戰商界，淡出影圈，直至16年重返幕前，客串演出《特工爺爺》。志偉難忘「奮鬥房」度橋曾志偉昨晚在TVB節目《東張西望》中接受電話訪問，憶述當年跟石天等一班新藝城的拍檔，每日在「奮鬥房」由深夜11點度橋度到第二天朝早8點，每日風雨不改，他形容「奮鬥房」面積極細，七個人擠一間房裏，石天要縮起雙腳坐！志偉讚揚石天是新藝城的重要角色，當年有很多鬼馬橋段都出自石天。志偉亦大讚轉戰商界的石天是生意奇才，涉足房地產和股票市場之外，亦有投資開餐廳，不論任何一方面都會全心全力，做到最好！