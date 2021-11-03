﻿感謝石天引薦入新藝城 狄龍：好兄弟一路好走

石天離世的消息令眾多圈中人大感惋惜，曾和他合作《英雄本色II》等作品的狄龍坦言很感慨！狄龍透露跟石天在台灣及邵氏合作過，他很感恩獲石天介紹加入新藝城拍《英雄本色》，得以榮獲金馬獎最佳男主角。狄龍說：「上次午馬離開時，石天都有出席（喪禮），當時佢話有本書關於養生要送畀我！當時佢精神狀態都幾好，後期聽黃百鳴講佢身體唔係咁舒服，謝絕好多公開場合。今次聽到呢個消息係一個噩耗，好兄弟一路好走！」楊玉梅亦有分享與石天的合照悼念，她留言道：「認識石天叔叔前輩已有一段時間，永遠不會忘記跟你分享香港電影的情懷！謝謝你為香港電影的奉獻，一路好走！」而曾與石天在商會共事的林俊賢，前晚在社交網留言「天妒英才，哲人早逝」悼念，並指石天對香港電影貢獻良多。