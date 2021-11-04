  • 2021年11月4日 星期四
  • 26º
  • 74%
熱門： 楊明安心出行流浪牛通關立會選舉

日報新聞 > 娛樂

姬絲汀自爆與編劇女友已訂婚

2021-11-04 列印
■姬絲汀自爆女友Dylan向她求婚，她已答允。網上圖片
Previous Next

　　《吸血新世紀》31歲女星姬絲汀史釗活前日接受電台訪問時自爆已訂婚，她與女編劇Dylan Meyer拍拖兩年，女友早前向她求婚，姬絲汀答應，她表示：「我們將會結婚！」今年5月Dylan在社交網透露搬離居住了10年的寓所，看來是正式跟姬絲汀同居。

　　姬絲汀於2009年與羅拔柏迪臣拍攝《吸血新世紀》撻着，2013年她與《白雪公主之魔幻復仇記》導演Rupert Sanders出軌，導致與羅拔分手，其後都與女性拍拖，包括法國女歌手Soko、美國女歌手St. Vincent、紐西蘭女模Stella Maxwell等。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd