鍾嘉欣（Linda）久違熒光幕6年，不少劇迷都期待她回歸演出，前年Linda在疫情嚴峻下回港拍的《星空下的仁醫》近日播出，她佻皮及帶點「麻甩」的演出更大獲好評，Linda坦認現在的自己戲路更廣、戲癮更大，因此從沒想過退出幕前做少奶奶，更期待將來有機會拍外國劇。撰文：李佩儀Linda和鄭嘉穎及馬國明主演的TVB台慶劇《星空下的仁醫》熱播中，網民看完更力推她是今年的視后，即使Linda的脊醫老公Jeremy不懂中文，亦有捧場看花絮片段，更有病人向他讚老婆表現：「老公叫我畀信心自己，因真係做得好，話我依家可以做到更多唔同角色。」今次《仁醫》沒有太多感情線，Linda亦坦認婚後不想拍親熱戲：「可以避開就避，但如果真係要做都會尊重。 」現年37歲的Linda雖已有家庭仔女，但她坦言從未想過退出幕前，當然不能如早年「劇接劇」：「我真係好鍾意做戲，只係因為小朋友細，成長時間好重要，要睇住小朋友唔好學壞。」Linda還不排除將來如陳法拉一樣接拍外國劇。我哋都可能被批老土雖然Linda長時間在加拿大又幾乎不看電視及新聞，但亦知近年有不少新演員，可惜他們卻被批新不如舊，Linda謂：「冇人天生係識演戲，都要經過時間練習，我對佢哋要有信心，同埋唔可以比較，因唔同年代style又唔同，我哋入返TVB拍都可能被人話老土，所以要有open heart去畀機會新一代。」而Linda亦知男團MIRROR人氣爆燈，她雀躍地說：「最近聽到叫Anson Lo嘅《Megahit》，very good，好有才華，唱功同舞步都好正。戥香港開心，有呢一班新generation，犀利，加油，好難得咁有潛質嘅人又咁後生，真係好叻。」