  • 2021年11月4日 星期四
  • 26º
  • 74%
熱門： 楊明安心出行流浪牛通關立會選舉

日報新聞 > 娛樂

大讚MIRROR有才華好犀利 ﻿鍾嘉欣﻿﻿冇諗過退出老公讚演得好﻿

2021-11-04 列印
■為了劇中角色，Linda坦言事前做了不少準備工夫。
■Linda跟鄭嘉穎、周家怡及馬國明在《仁醫》中合作愉快。
■拍劇時Linda跟鄭嘉穎不時大談仔女經。
■鍾嘉欣指老公十分支持她演戲，更給予她莫大信心。
■ Linda有留意MIRROR，亦有聽Anson Lo的新歌。
■《仁醫》演員組合新鮮，難怪受觀眾支持。
■拍攝途中疫情突然嚴重，Linda指台前幕後面對很多困難。
Previous Next

　　鍾嘉欣（Linda）久違熒光幕6年，不少劇迷都期待她回歸演出，前年Linda在疫情嚴峻下回港拍的《星空下的仁醫》近日播出，她佻皮及帶點「麻甩」的演出更大獲好評，Linda坦認現在的自己戲路更廣、戲癮更大，因此從沒想過退出幕前做少奶奶，更期待將來有機會拍外國劇。撰文：李佩儀

　　Linda和鄭嘉穎及馬國明主演的TVB台慶劇《星空下的仁醫》熱播中，網民看完更力推她是今年的視后，即使Linda的脊醫老公Jeremy不懂中文，亦有捧場看花絮片段，更有病人向他讚老婆表現：「老公叫我畀信心自己，因真係做得好，話我依家可以做到更多唔同角色。」今次《仁醫》沒有太多感情線，Linda亦坦認婚後不想拍親熱戲：「可以避開就避，但如果真係要做都會尊重。 」現年37歲的Linda雖已有家庭仔女，但她坦言從未想過退出幕前，當然不能如早年「劇接劇」：「我真係好鍾意做戲，只係因為小朋友細，成長時間好重要，要睇住小朋友唔好學壞。」Linda還不排除將來如陳法拉一樣接拍外國劇。



我哋都可能被批老土

　　雖然Linda長時間在加拿大又幾乎不看電視及新聞，但亦知近年有不少新演員，可惜他們卻被批新不如舊，Linda謂：「冇人天生係識演戲，都要經過時間練習，我對佢哋要有信心，同埋唔可以比較，因唔同年代style又唔同，我哋入返TVB拍都可能被人話老土，所以要有open heart去畀機會新一代。」而Linda亦知男團MIRROR人氣爆燈，她雀躍地說：「最近聽到叫Anson Lo嘅《Megahit》，very good，好有才華，唱功同舞步都好正。戥香港開心，有呢一班新generation，犀利，加油，好難得咁有潛質嘅人又咁後生，真係好叻。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd