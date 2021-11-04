林明禎想學吹東西 軒仔笑吟吟

張敬軒的網上綜藝節目《軒公敲碗》開播，軒仔在首集帶嘉賓「大馬女神」林明禎品嚐香港地道美食，更客串魚蛋檔店員，不少軒仔的粉絲聞風前來幫襯。軒仔和明禎其後在車上歎牛雜，由於食物太熱，軒仔見明禎兩次試放入口都不成功，問她：「小時候就是這樣（吹涼食物）的嗎？」明禎答道：「那你教我怎麼吹東西？」軒仔聞言呆一呆，並露出「尷尬而不失禮的微笑」語帶雙關說：「我為甚麼要教你吹東西？」明禎即醒水大笑道：「為甚麼總是想到別的地方去？」軒仔最後亦有正經地示範吹凍熱辣辣的食物。