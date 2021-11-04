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智叔曾江《一級》鬥戲獲激讚

2021-11-04 列印
■智叔和曾江在遊艇上唇槍舌劍！
■《一級指控》由方中信和陳家樂等主演。
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　　方中信、陳家樂、黃定謙及廖啟智等主演的電影《一級指控》，自10月28日上映後連續6日成為新片票房冠軍，截至昨天票房逾150萬元。

　　不少影迷在網上熱烈討論，片中智叔和曾江在遊艇上唇槍舌劍一幕，被喻為高手過招、劇力萬鈞！電影公司昨日特別釋出該幕片段，與影迷齊回味兩人的精采對白，有網民更指這幕是港產片的經典場面之一，亦可讓更多影迷得以欣賞及懷緬已故智叔的精湛演技！



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