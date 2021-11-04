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奚夢瑤誕千金湊成「好」字 猷君興奮報喜：地球歡迎你！

2021-11-04 列印
■猷君和奚夢瑤的長子廣燊前年出世。
■奚夢瑤在社交網晒一家四手報喜！
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　　賭王何鴻燊四房兒子何猷君昨日在社交網宣佈再為人父，他的太太奚夢瑤誕下第二胎，兩夫妻喜獲千金湊成「好」字！

　　奚夢瑤昨日分享自己與丈夫及子女的四手合照，初生BB女似仍戴着醫院手帶，奚夢瑤寫道：「大家好呀，小朋友現在還有點害羞。」猷君則興奮地報喜道：「我們的掌上明珠，地球歡迎你！媽媽哥哥和爸爸。」猷君與奚夢瑤已育有一子何廣燊，是賭王的首位男孫，據知，初生BB女英文名為Romee。



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