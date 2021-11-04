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蔡依林MV賣大包盡騷靚腿

2021-11-04 列印
■Jolin在MV中的造型甚性感。
■Jolin被導演「遙控」演出。
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　　蔡依林（Jolin）與著名DJ Steve Aoki及美國歌手MAX合作新歌《都沒差Equal In The Darkness》的MV昨日上架，因疫情影響，導演要透過視像在洛杉磯「遙控」身在台北的Jolin對着綠幕拍攝！

　　Jolin昨日再於社交網分享MV中的性感造型照造勢，有網民發現，Jolin在MV中未有穿上造型照中的魚網絲襪，令MV鏡頭前的玉腿和臀部線條看來更性感！圖：網上圖片



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