﻿成軍三周年 Lokman想齊人拍戲 MIRROR明年進軍紅館 望開足10場

MIRROR成軍三周年答謝會昨日在九龍灣國際展貿中心舉行，一連進行三節演出，包括傳媒場、粉絲場及客戶場。隊長Lokman（楊樂文）透露MIRROR下個目標是齊人拍戲及進軍紅館，Anson Kong（江𤒹生）表示已知道準備入紙申請，希望效法「五月天」開兩場休一場，就可以做足十場。活動先送上MIRROR三周年紀念歌《All IN ONE》MV，12子出場後分別多謝大家三年來支持。隊長Lokman指每次上台介紹MIRROR時都很親切和有成就感；Anson Kong多謝大家一直陪伴與包容，令MIRROR進步；Anson Lo覺得時間過得很快，每年生日都有很多人一齊度過，承諾用百分之二百的努力做好每樣工作，報答大家。AK玩遊戲全無偶包之後12子分組玩大電視遊戲，Lokman和Jer（柳應廷）表達力強，頭腦靈敏，兩人答中最多問題，相反玩開遊戲節目《膠戰S2》的Edan（呂爵安）則有點跌watt，未能發揮往日水準，AK則全無偶像包袱，玩到瞓地也不在乎。接着在台上切蛋糕，Lokman說出MIRROR的生日願望，希望身體健康，可以快些去旅行，並約定大家明年再見，還說：「生日亦是爸爸媽媽最辛苦日子，借機會多謝魯庭暉、金廣誠、黃慧君（花姐）及曾經幫助過我們的人。」MIRROR完成答謝會後接受傳媒訪問，Lokman笑言下個目標是12子齊齊拍戲，並希望明年進軍紅館開騷，Anson Kong表示知道已準備入紙申請，雖然未有確實日期，但他們期待比之前更多場次，Edan希望開騷時可以爭取時間休息；Anson Kong則表示可以效法台灣天團五月天，開兩場休息一場，做足十場。Anson Lo投入跳舞忘記腰傷Edan歌曲《E先生 連環不幸事件》和姜濤《Dear my friend》點擊逾千萬，兩人多謝大家支持，姜濤說：「好多謝，用作品說話。」有fans送上以姜濤新歌命名星星送給他，姜濤感激fans心意。Anson Lo（盧瀚霆）和Edan正與毛舜筠開拍電影，兩人透露電影拍攝進行得如火如荼，Anson Lo早前意外傷及腰部，幸好沒有影響演出，他笑說：「跳舞時腎上腺素上升，個腦諗住演出，keep住郁就冇事。」而Anson Kong和Lokman亦構思合作拍劇，希望成事。