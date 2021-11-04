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﻿成軍三周年 Lokman想齊人拍戲 MIRROR明年進軍紅館 望開足10場

2021-11-04 列印
■MIRROR慶祝出道三周年，12位成員連做三場答謝會。
■成員分組在台上玩遊戲時，十分投入。
■MIRROR與現場觀眾大合照。
■姜濤、Edan、Anson Lo及Ian投入獻唱。
■姜濤在MV內與Ian好鬼老友。
■在答謝會開場時，播出鏡仔的新歌《All IN ONE》MV。
■Anson Lo在《All IN ONE》MV內扮鬼扮馬。
■鏡粉在會場外，佈置了不少花牌及氣球公仔，粉絲排隊打卡。
■12子在答謝會上又跳又唱。
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　　MIRROR成軍三周年答謝會昨日在九龍灣國際展貿中心舉行，一連進行三節演出，包括傳媒場、粉絲場及客戶場。隊長Lokman（楊樂文）透露MIRROR下個目標是齊人拍戲及進軍紅館，Anson Kong（江𤒹生）表示已知道準備入紙申請，希望效法「五月天」開兩場休一場，就可以做足十場。

活動先送上MIRROR三周年紀念歌《All IN ONE》MV，12子出場後分別多謝大家三年來支持。隊長Lokman指每次上台介紹MIRROR時都很親切和有成就感；Anson Kong多謝大家一直陪伴與包容，令MIRROR進步；Anson Lo覺得時間過得很快，每年生日都有很多人一齊度過，承諾用百分之二百的努力做好每樣工作，報答大家。



AK玩遊戲全無偶包

　　之後12子分組玩大電視遊戲，Lokman和Jer（柳應廷）表達力強，頭腦靈敏，兩人答中最多問題，相反玩開遊戲節目《膠戰S2》的Edan（呂爵安）則有點跌watt，未能發揮往日水準，AK則全無偶像包袱，玩到瞓地也不在乎。接着在台上切蛋糕，Lokman說出MIRROR的生日願望，希望身體健康，可以快些去旅行，並約定大家明年再見，還說：「生日亦是爸爸媽媽最辛苦日子，借機會多謝魯庭暉、金廣誠、黃慧君（花姐）及曾經幫助過我們的人。」

　　MIRROR完成答謝會後接受傳媒訪問，Lokman笑言下個目標是12子齊齊拍戲，並希望明年進軍紅館開騷，Anson Kong表示知道已準備入紙申請，雖然未有確實日期，但他們期待比之前更多場次，Edan希望開騷時可以爭取時間休息；Anson Kong則表示可以效法台灣天團五月天，開兩場休息一場，做足十場。

Anson Lo投入跳舞忘記腰傷

　　Edan歌曲《E先生 連環不幸事件》和姜濤《Dear my friend》點擊逾千萬，兩人多謝大家支持，姜濤說：「好多謝，用作品說話。」有fans送上以姜濤新歌命名星星送給他，姜濤感激fans心意。

　　Anson Lo（盧瀚霆）和Edan正與毛舜筠開拍電影，兩人透露電影拍攝進行得如火如荼，Anson Lo早前意外傷及腰部，幸好沒有影響演出，他笑說：「跳舞時腎上腺素上升，個腦諗住演出，keep住郁就冇事。」而Anson Kong和Lokman亦構思合作拍劇，希望成事。
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