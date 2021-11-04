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﻿「鏡仔」學生照 成粉絲打卡位

2021-11-04 列印
■Tiger的冬菇頭跟現在的長髮分別很大。
■姜濤的肥仔Look好得意。
■教主由細型到大。
■Anson Kong眼仔碌碌。
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　　MIRROR的答謝會場地，獲大批鏡粉（MIRROR粉絲暱稱）佈置花牌、氣球公仔及心意卡等應援，當中還有來自加拿大、美國、英國及澳洲等地的鏡粉送上應援物資及打氣、祝福語等，見證鏡仔衝出香港。

　　會場特別設展覽區打卡位，展出MIRROR出道至今所獲得的獎項、劇照、演唱會相片及口罩等。當中最吸引是12子的學生照片，令人發笑，姜濤童年肥仔照再現，Jer面圓如波，Tiger留着冬菇頭，Anson Kong小時候已眼大大輪廓清晰，至於教主Anson Lo則保持帥氣。

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