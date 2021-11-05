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向海嵐王賢誌客串店長執頭執尾

2021-11-05 列印
向海嵐
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　　向海嵐（Anne）與王賢誌（Vinci）日前為代言的保健產品到寄賣店做一日店長，二人放下藝人包袱，落手落腳執頭執尾，由搬貨、執貨到上架都親自完成！事後Anne坦言過程緊張又驚險：「其實都有少少辛苦，因為好緊張，當有客人問嘢時要好熟悉產品資料，好驚自己會講錯，唔多唔少都有啲壓力。」提到她由產品代言人榮升投資者，Anne表示：「現在大家對保健品需求大，市場前景唔錯，所以值得我投資。」

　　Vinci就笑言：「搬貨唔算好操勞啦，我細個讀書時，屋企人移民加拿大開中式酒樓，我有兼職做過傳菜推點心，嗰時仲操勞，今日呢啲算係好輕鬆喇！」



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