周家怡相隔9年再重返娘家TVB拍攝劇集《星空下的仁醫》，飾演外科醫生「麥海琪」，她開心今次可以過足戲癮，多於升呢做主角。她承認以往會想太多無謂嘢，給予自己過度壓力，反而不懂得享受拍攝和演戲過程，現在她有大公司支持，會無後顧之憂演出，滿意當下狀態的她，連拍拖也不心急。 撰文：杜杜 攝影：葉君海 髮型：Vincent Yeung化妝：Herman Ng 服裝：ba&sh 場地：Act Place12年離開TVB時家怡還是配角，回歸已升呢主角，不過她反而沒有特別想是否吐氣揚眉，重要是透過作品有所得着，「我開心係我戲份多咗好多，我過嘅戲癮多咗好多，呢方面會開心啲，我係演員鍾意做戲，而家再多啲唔同咗嘅係，睇吓每個角色帶到畀自己乜嘢，已經唔會好似以前諗好多其他無謂嘢。」現在她着重角色有沒有正面訊息帶給觀眾，「畀啲小朋友睇到啲醫生哥哥姐姐都好型，真係好叻，會唔會大個想做醫生？！你唔知種咗啲咩落人哋度，如果種到嘅話，我真係隨喜，我真係會因為呢樣嘢而開心。」家怡承認以往想太多，確實給予自己不少壓力，現在簽到好公司，更懂得享受演戲和拍攝過程，「尤其離開咗電視台又未入英皇，自由身嗰段日子，我真係好大壓力，成日會諗『我呢套唔衰得㗎，一定要做得好好㗎』，但係咁諗咪錯晒囉！都唔享受個過程，一路畀壓力，而家開心英皇真係一隻好大嘅航空母艦，上咗呢條船個人係會定啲，同埋老闆（楊受成）好錫我哋啲藝人，會自己出去同人講『試吓用我哋，啱啱簽咗邊個』，令我哋多咗好多機會，同埋我年紀開始大，睇嘅嘢會唔同咗，真係唔會諗埋咁多無謂嘢。」就連感情事，42歲的家怡亦好隨緣，「我咁多年都係講感覺，緣份呢樣嘢無得計算，但最好唔好係呢行，不過冇得控制，感情突然間彈出嚟！不過算啦都幾十歲仲講呢啲，而家咁樣都幾開心自在，我拍親拖都迷，迷起上嚟點嗌都唔醒㗎！一鍾意就好鍾意，所有缺點變優點，但唔會無心工作，所以都係算唔好搞咁多嘢，但都希望會出現嘅。」