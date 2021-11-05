﻿不小心駕駛罪成 官斥咎由自取 楊明判監18天停牌2年 准保釋上訴

藝人楊明（原名林明樂）去年8月涉酒駕自炒被控三罪，其中兩罪成立，他因不小心駕駛罪成被判監禁18日、罰款3000元、停牌2年及自費參與駕駛改進課程。楊明昨日聞判時搖頭，女友莊思明則爆喊，法官斥楊明並非初犯、沒吸取教訓，完全是咎由自取！楊明隨即申請保釋等候上訴並獲准，暫時毋須踎監。被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」的楊明（原名林明樂），早前首項罪名不成立，其餘兩罪維持原判，昨於東區法院判決。庭上搓手尋佛繩袋褲袋昨日東區法院門外約有十多位警員維持秩序，眾多記者守候採訪。楊明與女友莊思明乘坐七人車於下午約2時抵達，楊明與女友手拖手步向法院，未有回應記者提問，楊明只是揮手未有回應，隨即步入法院大樓。楊明在開庭前顯得相當緊張，不時搓手及張望，莊思明見狀上前詢問後步出法庭，隨後回到庭上並遞上佛繩給楊明，他隨即放入褲袋。開庭後，控方提示法官可判處停牌令，法官則就雙方未呈交行車記錄儀片段，向控方索取片段並將在庭上播放，又表示會參考案例作判決，隨後宣佈休庭至3時15分。官：並非初犯沒吸取教訓再次開庭後，法官在庭上播放行車記錄儀片段，影片所見車輛撞上路欄後，逆線前進再度撞上水泥石壆及撞倒標誌牌，辯方指出車輛被發現爆呔，當時或失去動力及控制下在斜路滑行並再度撞上，控方則稱以上講法沒有證據支持，建議法官考慮當時撞擊力，其後法官向控方索取行車記錄儀片段光碟作研究，再度宣佈休庭15分鐘。法官表示案件量刑會以嚴重受酒精影響作考慮，楊明即搖搖頭，莊思明更爆喊。法官指出，雖然案件未有酒精濃度數據，但當事人不能控制車輛，神智不清反映當事人曾喝酒。法官宣告判決，指當事人不能控制車輛不能自控，沒有任何人受傷是純屬僥倖，又指他並非初犯，沒有吸取教訓，完全咎由自取，法官判刑接受求情，當事人是家庭經濟支柱，每月供養父母4萬元，自12月停薪無法拍攝電影劇集損失100萬。「折騰7個月」獲扣減兩日監禁法官指「不小心駕駛」量刑起點30日監禁，求情下判處監禁20日，由於案情一波三折，折騰7個月，扣減2日至18日、停牌2年及自費參與駕駛改進課程，而「車窗玻璃透光度不足」則判以罰金3000元。楊明被安排進入犯人欄，他不時搖搖頭，辯方隨則提出保釋申請，法官指上訴庭批准以30000元現金保釋，期間不准離港，需居於已申報居所及每周一、三、五到山頂警署報到。楊明與莊思明在下午5時39分，手拖手離開法院，兩人看來似雙眼通紅，沒回答記者提問及沒停步讓傳媒拍照就直上七人車離開。