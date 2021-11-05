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﻿大仔發燒牙肉痛 鄭嘉穎全家憂心

2021-11-05 列印
■嘉穎笑言馬明缺席，他和周家怡要撐場。
■《星空》台前幕後齊撐「結合力量 為您打氣」活動。
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　　鄭嘉穎、周家怡和何依婷等TVB台慶劇《星空下的仁醫》台前幕後，昨日齊出席「結合力量 為您打氣」活動，同劇的馬國明因要拍劇缺席，嘉穎笑言要和周家怡撐場。談到與鍾嘉欣這對CP獲觀眾受落，問嘉穎在劇中能否追到嘉欣？他就大賣關子着大家定要追看，又劇透過程不太順利！

　　嘉穎亦談到大仔鄭承悅早前發燒，後來才知是因為出大牙，致腫痛難以進食，令嘉穎體會到長期病患者父母的心情，兒子發燒及牙肉痛一星期已令全家憂心，何況是長期病患者的家長！談到較前身形消瘦，他就指老婆陳凱琳較辛苦，是「200分媽咪」，望兒子長大後亦會孝順她。

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