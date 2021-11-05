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﻿寶麗金50周年騷 黎明打頭陣 克勤壓軸

2021-11-05 列印
■黎明獻唱《今夜你會不會來》等金曲。
■周慧敏尊稱老友克勤為「克勤老師」。
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　　環球唱片前身寶麗金唱片前晚舉行《寶麗金50周年演唱會》，多位寶麗金年代天王巨星，黎明、李克勤、蘇永康、周慧敏、陳慧嫻、湯寶如、黃凱芹、王馨平、區瑞強和黎瑞恩獻唱金曲。

　　打頭陣的黎明獻唱外，不忘發揮「金句王」本色，直腸直肚說：「有一次跟公司歌手做義演，發覺為甚麼一眾高層會與歌手們同坐一班飛機，如果發生意外的話公司很難運作，下次應該分開坐不同飛機。」



　　周慧敏尊稱壓軸出場的克勤為「克勤老師」，她亦坦言很珍惜每次表演機會。克勤其後亦獻唱首本名曲《紅日》為演唱會畫上圓滿句號！
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