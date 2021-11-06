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《永恆族》突遭多國禁映

2021-11-06 列印
■陳靜和理察於《永恆族》相戀5000年！
■Brian（左）和Haas在片中育有一子。
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　　漫威超級英雄電影《永恆族》周三在港上映，單日勁收近400萬，擊敗《尚氣與十環幫傳奇》成為今年最高開畫票房電影！

　　該片原定本月在中東的沙特阿拉伯、卡塔爾及科威特等多國上映，昨有報道指因敏感情節而臨時遭禁映！據指涉及的敏感情節是，迪士尼及漫威拒絕修改的陳靜和理察麥登性愛鏡頭，以及Brian Tyree Henry和戲中丈夫Haas Sleiman的同性咀嘴鏡頭，Brian飾演的法斯托斯，亦是漫威首位男同志超英。另外，新加坡亦將此片列為18歲以下觀眾禁止買票及入場電影。



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