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劉俊謙請纓入棺 王丹妮淚如雨下

2021-11-06 列印
■王丹妮重演阿梅最後個唱。
■劉俊謙主動提出躺進棺木。
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　　新片《梅艷芳》重現多幕一代天后梅艷芳生前的多個重要經歷，包括以紅館實景拍攝阿梅最後個唱告別舞台一幕，又重現「哥哥」張國榮出殯的場面，均是不少粉絲和港人的集體回憶。

　　扮演張國榮的劉俊謙為助演阿梅的王丹妮有更佳演出，請纓躺入棺材拍攝，王丹妮即時入戲，哭到雙眼通紅！而拍攝告別個唱時，王丹妮穿上婚紗踏上長樓梯向觀眾揮手道別，演活阿梅當年依依不捨之情！



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