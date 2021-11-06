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余思霆連詩雅海陸胸大亂鬥

2021-11-06 列印
■余思霆晒身材被男友「溫提」。
■連詩雅趁秋高氣爽行山。
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　　現年27歲的余思霆近日在社交網，分享多張身在海邊的性感三點式泳照，大騷豐滿上圍，她的男友朱敏瀚留言溫提「添衣」，但伊人預告泳裝相「陸續有來」！另一邊廂，連詩雅就貼出的行山Look同樣有睇頭，上圍和腹肌同樣搶鏡的她，已獲過萬網民按Like！



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