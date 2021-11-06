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譚俊彥樂做「魷魚哥」講韓文

2021-11-06 列印
■譚俊彥玩得非常投入！
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　　譚俊彥、鄧佩儀、蔣家旻和朱敏瀚等《換命真相》演員，將於明晚一集TVB遊戲節目《思家大戰》登場，迎戰該節目首隊公開招募家庭觀眾的素人隊。

　　譚俊彥因與全球大熱韓劇《魷魚遊戲》男主角李政宰撞樣，加上自己有新劇推出人氣升，獲李思捷封為「魷魚哥」！譚俊彥非常玩得，被要求講韓文亦有求必應！這集民調問題有「女人P圖最鍾意P身體邊個部位」，鄧佩儀信心十足大叫「冇可能錯」，但表現竟強差人意！



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