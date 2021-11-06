譚俊彥樂做「魷魚哥」講韓文

本來今天應該在澳門的酒店裏過單獨軟禁的隔離日子，訂的是黑沙灣畔的度假酒店，有朝西的海景，酒店的朋友說每天可以看到太陽像一顆鹹蛋黃從天上落進大海。這就令我想像坐郵輪的情景，海上行舟，天天看着海景變幻，十四天看次日落，猶如當年徐志摩呀，錢鍾書呀遠度重洋去英國留學，似乎也是這般光景。為此我特地預備了專業相機和長鏡頭，假裝坐郵輪，天天拍日落，在船上吃據說伙食不錯的一日三餐，有了這樣的心理準備，被禁足的日子相信也好過一點。 但是，澳門的隔離政策突然變卦，隔離十四天放出來之後，依然不能走，還要待七天才可以去大陸，這多出來的七天，令我取消了這一次的工作計劃，把要辦的事情延期，暫時留在香港...

2021-11-06