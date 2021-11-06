做咗阿媽減少性感演出 莊韻澄產後變32F 為囝囝隨時封胸

去年11月，莊韻澄（莊端兒）閃嫁拍拖僅7個月嘅經理人呂成忠，o依家囝囝肥「波子」經已7個月大，眼大大肥嘟嘟超可愛。「升呢」32F「辣媽」嘅莊韻澄自爆冇嫁錯郎！對於舊愛張致恒修心養性做爸爸，又努力工作搵錢還債，莊韻澄寄語他要做返個負責任嘅男人：「等小朋友大個時睇到，無論個爸爸做錯乜都好，都會負返責任嘅。」採訪：方騫平攝影：葉君海2016年9月，莊韻澄（莊端兒）受唔住張致恒（Steven）多次偷食，忍痛斬纜後一度抑鬱到想死，Hurt足3年幾先敢再愛，家陣老公好錫兩母子。日前莊韻澄攬住寶貝仔「波子」到沙灘初體驗，見肥B皺晒眉頭，唔太Like腳仔掂到海水，莊韻澄就將「波子」凌空飛起o氹佢笑，母子互動甜到入心。產後7個月莊韻澄回復返做「女」身形，雖然停咗餵人奶，但上圍不單止冇縮水，仲堅挺地升咗半cup變咗32F「西瓜胸」，亦係肥「波子」自私瞓嘅「厚切人肉枕」。互相信任冇嫁錯郎莊韻澄身形Fit返晒亦宣告復工，「BB好黐我，好爽好開心！o依家佢開始識認人，而且怕陌生，所以帶多啲佢出街。佢好乖好易湊，初生至今都冇飲過夜奶，一覺瞓到天光，現階段佢識得反身，瞓到清早五點會扶住企起身，冇人理佢就爆喊。」稍後她會拍新片，諗住隨身帶住BB條手巾仔嚟索吓佢啲味「止咳」。「波子」人見人愛，但莊韻澄強調唔怕失寵，老公反而錫佢多咗：「就算產後體重暴升至70KG(154磅)，肥到好似隻豬咁，佢都唔會嫌棄我。我哋互相信任，好似朋友式相處唔會有拗撬。」雖然在婚訊後連環爆出老公失業兼破產、爭街數等負面新聞，但莊韻澄強調冇嫁錯郎，唔會後悔。寄語舊愛做好榜樣對於舊愛張致恒洗心革面跑數還債，對此，莊韻澄都讚返Steven一句：「聽聞佢還晒啲錢畀馮鎵瀠（Naomi）喇！佢肯去打拳賺錢養家，做返個負責任嘅男人都好啦！等小朋友大個時睇到，無論爸爸做錯乜都好，都會負責任。叫佢勤力啲操好啲身體，勤力啲打多幾場拳，賺多啲錢養老婆同埋兩個仔。」提到渣男前度終於成長，莊韻澄忍唔住笑，「哈！介唔介意我咁講，我甩難咗好耐！佢家姐(張詠恩)同老婆(雯雯)擔心啲，不過，冇諗過佢咁乖突然結婚仲生埋兩個仔，咁生小朋友係好嘅，作為家長每日喺佢哋身上學到嘢真係會成長，原來做咗媽咪係會不顧一切咁照顧小朋友，要做好榜樣畀小朋友睇，希望佢都係啦！」因此，莊韻潑以後都唔會再刻意性感，今次影泳裝相都係想展示減肥成果。記者笑問莊韻澄會唔會帶埋「波子」跟張致恒兩名兒子一齊玩？她即耍手擰頭：「哎呀！唔會住…我個仔太細(唔識玩)。」