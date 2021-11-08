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吳君如封影后興奮到跳起

2021-11-08 列印
■吳君如在家與女兒切磋演技。
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　　吳君如監製及主演真人真事改編電影《媽媽的神奇小子》舉行慈善場，君如現身與觀眾分享。君如在今屆中美電影節榮獲影后，電影同時獲得優秀影片大獎「金天使獎」，君如受訪時直言興奮到跳起，因太忙未及與家人分享喜悅，「未正式同阿女講，近日佢演歌舞劇，由朝排到晚，我有教佢點演戲，但少女反叛期未必聽，我唔會攞我專業去篤住佢，大家時常在屋企切磋，不過就阿女講英文對白，都好嘅，能夠幫助我向荷里活發展。」



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