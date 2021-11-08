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眾星拱照Uncle Ray 杜麗莎台上晒幸福肥

2021-11-08 列印
■杜麗莎專誠由加拿大返港演出。
■Uncle Ray壓軸上台，與眾歌手向觀眾致意。
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　　陳潔靈、倫永亮、露雲娜、蘇永康、肥媽及杜麗莎等10多位歌手，前晚齊集紅館為一連兩場《Uncle Ray榮休盛典演唱會》開鑼；坐在台下第一行的Uncle Ray則手持咪高峰與台上的歌手互動，歌手們紛紛祝Uncle Ray身體健康。

　　演唱會由陳潔靈打頭陣獻唱，露雲娜指5歲在比賽奪冠時就是由Uncle Ray抱她上台領獎，感謝Uncle Ray常伴身旁時更一度感動哽咽。專誠由加拿大回港的杜麗莎自爆這兩年在老公的服侍下肥了廿磅！壓軸眾歌手齊上台恭迎Uncle Ray登場，並大合唱向其對音樂的愛好與執着致敬。



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