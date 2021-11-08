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王祖藍自爆要瞓廳 李亞男笑認已「分居」

2021-11-08 列印
■久未露面的李亞男，否認王祖藍收埋她。
■何依婷喉嚨痛，怕傳染給胡鴻鈞。
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　　李亞男自細女出生後有一年未露面，前晚與老公王祖藍為《思家大戰》錄影，亞男否認老公收埋她。祖藍透露轉任管理層後收工已是凌晨，因此做「廳長」，太太要獨守空房；亞男就指老公很貼心，因她很醒瞓，笑言現在分居一廳一房。

　　祖藍又回應縮減《勁歌金曲》播放時間，他指《勁》每周六、日各播15分鐘維持不變，但若有大型節目要作出調動時，則會播5分鐘的《勁歌金榜》代替，因《金榜》是計分節目不會不播，而《勁歌金曲》則會延後，他承認安排上容易混亂而致歉。另外，TVB股價新低成為股民話題，祖藍聞言大呼抵買，是入貨好時機，他身為管理層，若條例許可都想買。



　　同場的何依婷因扁桃腺發炎導致喉嚨痛，擔心傳染給即將開騷的胡鴻鈞。

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